夜市UPDATES︰美企業績對辦！道指曾升269　港夜期微揚

美國零售企業業績亮麗，反映消費者開支仍強，市場對經濟衰退的恐慌情緒暫時消退，美股再現升勢，道指早段曾漲269點，高見26,232點，標指升26點或0.9%，報2,929點；納指升83點或1%，報8,031點。



港股夜期變動不大，報26,293點，高水23點；俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指升62點，報26,328點，高於周三(21日)現貨收市26,270點。



美國折扣零售商Target第2季盈利按年升17%，遠超市場預期，其股價急漲17.6%，高見100.59美元；家居裝修產品零售商Lowe's業績同樣優異，其股價早段升逾12%，高見110.24美元。



美國銀行行政總裁Brian Moynihan表示，不擔心美國經濟存在潛在放緩的風險，因美國消費者仍處於強勁位置，將令經濟繼續保持增長。他說：「基礎消費者仍表現良好，並賺取更多金錢。更重要的是，他們消費更多。」他透露，該行的客戶群今年以來開支達2萬億美元，按年增長5.9%，預示美國消費者繼續消費，並讓美國經濟處於良好狀態。



市場目前關注稍後(香港時間周四凌晨2時)公布的聯邦公開市場委員會(FOMC)上月會議紀錄。有分析指出，假如相關文件有展現出聯儲局有意繼續減息，股市有望續升，反之亦然。



另外，美國總統特朗普再度炮轟聯儲局主席鮑威爾，並指美國需要大幅減息。



【21:34】聯儲局公布上次議息會議紀錄前，美股開市早段回升，道指升235點，至26,197點；納指升73點，至8,022點；標指升23點，至2,923點。



折扣零售商Target第2季純利按年增長17%至9.38億美元，期內同店銷售增長3.4%，均好過市場預期。Target並上調全年每股盈利預測，股價早段漲15.98%至99.2美元。



家居裝修產品零售商Lowe's第2季純利按年增長10%至16.8億美元，期內同店銷售增長2.3%，均優於預期，股價早段漲12.27%至109.88美元。

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