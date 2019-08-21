光纖價格大瀉　成都普天電纜盈轉虧

成都普天電纜(01202)公布，截至今年6月底止上半年，營業收入年倒退19.72%至2.47億元，虧損1,670.65萬元，按年由盈轉虧，不派中期息。



該公司提到，收入減少的主要原因是國內4G和FTTX建設進入尾聲，導致光纖需求減少，同時國內光纖光纜廠擴產導致國內光纖產能釋放，出現供需嚴重失衡，拖累光纖價格急劇下滑，連同銷量減少令光纖收入倒退。



公司續指，由於三大電訊商的4G建設和FTTX建設接近尾聲，5G尚處於啓動階段。國內的市場需求由每年3億芯公里下降到2億芯公里，直指光纖需求處於低谷。



與此同時，由於前幾年光通訊行業景氣較高，同行中的領軍企業如亨通、中天、長飛光纖光纜(06869)等進行了大規模的擴產，光纖市場處於嚴重的供大於求的狀態，光纖價格持續急劇下降，其中流動通訊所用的光纖招標價格僅為上年的47.6%，隨着光纖和光纜產能的全面過剩，必將導致將來光通信市場的激烈競爭。



展望下半年，公司要在細分市場、特色光纖等上下功夫，包括逐步打開國際市場。一方面持續提升高毛利特色光纖的生產和銷售比例，儘量彌補光纖價格大幅下滑對利潤的不利影響；另一方面繼續進行光纖擴產工程，加大營業收入提升空間。

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