財經評論：亂世資金落荒逃　港樓泡沫夢醒時

環顧全球，當前難有投資樂土。在貿易戰下，全球經濟步向衰退，投資者信心每況愈下。香港既受累於外圍市場不利氣氛，加上內部社會動盪，令經濟加劇下滑，觸發資金落荒而逃。次季以來股市持續大波動已響警號，危如累卵的樓市泡沫一旦爆破，潛在衝擊難以承受！



美國十年量寬，造就大量平錢充斥市場，資產泡沫全球化，樓市泡沫不是香港獨有。可是，香港樓市泡沫卻冠全球，港人不吃不喝廿年才夠錢買樓，連續九年成為全球樓價最難負擔城市。雖然美國下月很大機會減息甚至啟動新一輪量寬放水，但未必就能支撐資產價格不墮，皆因如今宏觀經濟已出現劇變，危機處處。



歐洲經濟持續低迷，德國十年期債息已見負利率；美息目前水平不算高，再大減空間有限；中國經濟備受貿易戰衝擊，但礙於債務問題嚴重以及匯率貶值壓力，對減息之途一直有保留。尚未計及全球不少央行已率先減息為經濟保底，即使過去被視為高息貨幣的澳元及紐元，亦已不再稱得上是高息。況且全球貿戰烽煙四起，中美、日韓、美歐關係都在起變化，憧憬減息可撐起樓價未免是一廂情願。



再講，如今香港市場發生了兩個根本的變化，令支持樓市的資金面難以維持。第一乃經濟進入下跌周期，第三季勢現技術性衰退。第二乃香港社會不穩，由反修例風波引發的問題持續發酵，兩大新股取消來港上市。政不通人不和，日後要推動任何大政策，必阻力重重，更甚是激化兩地矛盾，亂局難以收拾，各路資金正無鞋挽屐走。有投資銀行預計，在最壞情況下，今年股市會在現水平再跌逾三成，樓價跌一成，GDP呈負增長，而拆息波動下，港匯或會重返弱方水平。



其實，樓市「供不應求」支持樓價不跌亦非必然。一則發展商可因應銷售前景調整新供應速度，二則用家若預期收入不穩定，樓價下跌，將促使轉買為租。回歸後至沙士期間，幾十萬元一個市區細單位亦乏人問津，關鍵不在於供應，而在於經濟景氣轉差和對前景信心低迷，大大壓抑需求面，未來香港將再面對類似窘境。



說到底，全球央行再次減息放水，充其量只能延遲泡沫爆破，並不等於可救經濟，相反卻令迎面而來的調整周期變得更長。港股調整既已先行開始，後市展望並不樂觀；樓市在風險飆升而回報下跌之下，也不大可能可以長久反地心吸力，泡沫必爆絕非危言聳聽。

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