神舟樂園再向聯交所上訴求復牌

原被聯交所裁定下周一除牌的神舟樂園(00692)公布，為求恢復交易，已根據上市規則第2B章於上周五(16日)提交聯交所上市覆核委員會尋求進一步及最終覆核。



公司稱已採取一切必要措施，不遺餘力為復牌創造條件，包括新委任之獨立調查委員會已完成對2013年1月1日至2017年12月31日之法證調查工作，並已提交該報告初稿予交易所；董事會全面檢討革新內控架構，落實加強內控有效改善。



此外，董事會進一步加強與審計師溝通及協助，針對本集團2017年及2018年12月31日止年度業績的審計報告；以及及2017年、2018年及2019年截至6月30日的中期業績的審閱報告，於今年9月30日前披露並刊登及派送年報予所有股東。



與此同時，董事會亦一直保持與交易所及證監會溝通並及時響應其查詢，針對證監會的發現及2017年烽火報告的內容，董事會將向監管部門、所有公眾人士及股東全面公開法證報告的內容。



公司將提交一切可供證明符合恢復交易之證據，懇求交易所上市覆核委員會予以覆核，期待委員會充分考慮到公司自停牌以來董事會的全面改革，落實各項復牌條件及增強集團業務及營運能力的決心及努力。



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