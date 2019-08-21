凱基鄺民彬耳順之年退休進修佛學

過埋今個月，著名股評家、凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬(Ben)就正式榮休嘞！同時8月更加係佢嘅六十大壽。不過，阿Ben退休後嘅生活依然都係咁多姿多采。



對於自己即將退休，阿Ben就話係踏入人生另一個階段，唔會再掂金融業，並已經報讀咗香港大學佛學輔導碩士兩年制兼讀課程，名副其實嘅「以退為進」，不過係去進修咁解！



屈指一算，阿Ben縱橫證券界30年，先後做過5家證券行，包括摩根建富、振通證券、吳玉欽證券、嘉洛證券到最後嘅凱基證券。當中喺凱基更加度過咗證券生涯2/3嘅光陰，臨別秋波，阿Ben話最珍惜係凱基嘅人情味。



至於佢嘅職業生涯中，最感恩嘅原來係當初90年入行，獲得有「股壇金手指」之稱，時任摩根建富中港股票研究部主管、現任惠理集團(00806)主席謝清海賞識，令佢毅然以經濟師身份入行，如果唔係就無今時今日嘅自己。



多年來，阿Ben見證咗多次國際金融風暴，覺得金融市場係不斷輪迴，無解決根本問題，家陣已經會用平常心面對一切。同時，佢亦感嘆證券行比以前難做，競爭愈來愈大，無論人才、器材等方面都要突圍而出先得！



講開又講，原來阿Ben當初盤算好8月退休，先發現撞正8月份踏入耳順之年，同其他媒體嘅合約亦巧妙地在8月結束，再加上港大佛學輔導碩士又喺嚟緊9月份新開課程，真係撞都冇咁正！



不過，其實佢過往已經修讀過佛學研究碩士，但就關於理論多啲，而今次讀埋佛學輔導就以應用為主，希望可以深化自己，鍛煉心靈。



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