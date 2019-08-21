澳洲皇冠純利挫5%　遜預期

受中國貴賓賭客減少拖累，澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)全年盈利錄得顯著下跌。截至本年6月底止的財政年度，歸屬於公司的標準化稅後盈利為3.68億澳元(約19.6億港元)，按年跌4.7%，表現遜市場預期。分析員表示，公司過分倚賴貴賓業務的貢獻，將繼續打擊未來的營運。



公司執行主席John Alexander在業績報告稱，去年營運表現反映市況低迷，收入下跌主要因為貴賓業務收入減少所致。



市場普遍認為，該公司貴賓業務收入很大部分源自中國賭客，2018年度該項業務的按年升幅達54.5%，惟2019年度則大幅下跌26.1%至380億澳元。



彭博分析指出，皇冠過於倚賴外地大款賭客的貢獻。然而，據澳洲傳媒早前報道，公司聘用的賭業中介公司涉及不法行為，公司因而正接受監管當局調查，這除了令其積弱的貴賓業務風險倍增之外，亦令其2021年新開幕的悉尼新賭場不被看好，因為該賭場同樣倚重貴賓客業務。



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