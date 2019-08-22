歐股收市做好　雷諾、快意佳士拿齊漲逾3%

美國特朗普政策考慮推出減稅政策刺激經濟，推動市況氣氛向好，歐股收市上漲，三大指數齊升逾1%。英國富時100指數收報7,203點，升78點或1.11%；法國CAC指數收報5,435點，升90點或1.7%；德國DAX指數收報11,802點，升151點或1.3%。



意大利總理孔特(Giuseppe Conte)宣布辭職，推動總統Sergio Mattarella及政黨領導人之間的磋商，以期解決政治危機。



消息刺激意大利股市做好，意大利富時MIB指數收報20,847點，升1.77%。



外媒報道，兩大車企雷諾(Renault)和快意佳士拿(Fiat Chrysler)的管理層仍在探討合併的可能性，兩間企業的股價收市齊升逾3%。



外媒報道，德國商業銀行正考慮關閉200間分行，以降低成本，其股價收跌0.51%。



德國工程公司GEA Group股價漲近4%，此前該公司獲投資大行高盛上調評級至買入，目標價亦由25歐元上調至30歐元。



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