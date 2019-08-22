市傳震雄集團研私有化　公司未有回應

香港老牌工業股震雄集團(00057)有新消息，市傳有公司管理層就私有化的可行性提出建議。集團創辦人兼大股東蔣震的次女蔣麗芸回應有關傳聞時表示，要先了解清楚事件才有下一步行動，但認為公司一旦私有化，營運的透明度會消失，有違父親將公司股份捐作慈善用途的原意，「爸爸一定唔會同意」。



記者亦向公司查詢私有化傳聞，惟至截稿前未獲回覆，公司亦未有在港交所披露易網站發公告澄清傳聞。震雄股價昨日(21日)收報2.71元，無升跌。另外，公司於今日(22日)舉行股東周年大會，預料私有化傳聞將成為會上焦點。



蔣麗芸憶述父親早於1988年冀將股份捐出作慈善用途，並於1990年成立他的工業慈善基金，以期提升本地工業科技、培育相關人才。公司其後於1991年上市，希望透過股東及傳媒監察公司的營運。她又指，父親及慈善基金仍是震雄的大股東，有權否決任何私有化提案。



港交所的上市公司股權披露顯示，蔣家成員合共持有震雄64.17%權益，為單一最大股東。施羅德和獨立股評人David Webb為第二、三大股東，分別持股7.93%和6.01%。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。