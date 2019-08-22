國泰貨運連挫九個月　預警旅客銳減

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)公布，今年7月貨運量按年下跌逾8%，迄今已連跌九個月。公司更預警，8月及往後的收益將顯著受壓，來港的客運需求亦會大減。



國泰航空與國泰港龍航空於7月運載的貨物及郵件合共16萬公噸，按年減少8.2%，而運載率下跌7.2個百分點至63.1%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升0.8%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為9.4%。今年首七個月的載貨量按年減少6.1%，運力上升1%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.6%。



至於兩家航空公司在7月合共載客327萬人，乘客運載率下跌0.6個百分點，至86.1%。

基於過去兩個月香港發生的事件，國泰航空顧客及商務總裁林紹波預計，8月及往後的收益將顯著受壓，來港的商務及旅遊的客運需求大幅減少，亦有見離港的客運量開始回軟，尤以短途航班影響最為明顯，包括中國內地、台灣、南韓和東南亞的航線。



國泰近期負面消息不斷，繼早前遭國家民航局發出重大航空安全風險警示之後，其業務前景再遭多家券商看淡。其中，工銀國際報告看法最熊，並指公司危機管理差劣，對品牌帶來無法彌補的傷害，予其「強烈賣出」評級，目標價6元，未來十二個月潛在下跌空間約40%。公司股價昨日(21日)跌2.25%，收報10.42元。



分析指出，由內地民航局發出的安全風險警示一旦實施，不但影響國泰直飛內地的航線，甚至波及部分飛越中國領空的歐美航線。



工銀國際亦稱，儘管內地航線僅佔國泰今年上半年可利用座位公里數的7%左右，但其大部分國際航線均需要經過內地領空並受監管，相關警示損害了公司的品牌形象，特別是內地旅客是其業務增長的來源。



工銀國際預計未來三年，國泰業績將受到香港社會秩序惡化，以及中美貿易爭端的嚴重拖累。與東亞或東南亞的主流航空公司相比，公司明顯缺乏次級航空樞紐城市作支援。

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