東方日報B1：證券行淡市自保　向績差經紀收「成本費」

港股近期成交偏低，證券經紀行經營環境艱難。市場消息透露，最近有華資經紀行為求自保，向營業額低的經紀收取「成本費」，大約每月三千至五千元，藉此分擔佔用證券行空間的開支，包括租金、後勤支援及牌照費用等。



消息透露，上述華資證券行歷史悠久，在行內有一定實力，而且自置物業，最近為節省成本，向經紀收「成本費」。



消息人士指：「依家經營一間證券行成本好貴，估計每個經紀的『座位費』，未計人工支出，只計電話費、電腦等基本開支，每個月都要超過兩千蚊，加埋後勤支援等，要成三、四千蚊。如果經紀冇生意，證券行就自然要同佢計成本。估計收取『成本費』有兩個目的，一個係迫經紀離職，另一個就真係想收番成本。」



證券行職員大致分為兩類，第一類是僱員，每月有人工，包括後勤、交收等部門，第二類營業代表(AE)，沒有底薪，收入純粹與公司拆帳，自負盈虧。在現時市況欠佳下，後者自然「難搵食」。業界相信，有規模的華資行尚且向經紀收取「成本費」，預計其他證券行會效法。



受到中美貿易戰及香港社會動盪不安雙重打擊，股票經紀生意苦不堪言。有經紀直言，近期生意額一直減少，收入大跌九成，有時更「食白果」。「打個比喻，平時收入有十元，依家得番一元多少少，真係好慘！」



證券商協會主席陳柏楠指，有證券行向經紀收取「成本費」不出奇，「香港證監會今年開始收番中介人一半的牌照年費，金額話多不多，但每人要千幾蚊。經紀有生意，證券行就話同佢畀啫，但冇生意就可能要自己畀。」他又相信，收取「成本費」趨勢會陸續蔓延至其他經紀行。



證券及期貨專業總會會長王國安表示，所有行業都是講求成本效益，這是很現實。「證券行佣金收入低、孖展業務一直收縮，證監會又不斷收緊監管，令到券商監管成本提高，證券行要養住成班人，如何經營？加上近兩個月的社會事件，無疑令證券行的經營雪上加霜！」



他又直言，取消經紀最低佣金，從業員很快要到「反彈」的地步，「點解經紀的人工要議價？係咪的士司機收入都可以議價？證監會高層的人工都可以議價？每個人都要食飯，現時好悲哀。」他又批評政府沒有扶持中小型證券行，令到很多經紀以炒股維生，情況不健康。



另外，「股壇老行尊」張天生表示，自己未被收取「成本費」，但知道現時很多證券行的確為生意「大傷腦筋」。「經紀都唔係唔想做生意，但有時真係成日一個電話都冇，好多客都係賣多過買，或者有時係因為股價跌得過急，先買嚟當收息之用。依個時勢，經紀不敢貿然叫客買貨，好多經紀收市後真係揸的士幫補收入。」



他又指，「對比以前風光時期，一日做過億元生意、有幾萬蚊佣金收入，就算『沙士』疫症時一日都執到兩、三千蚊，但打從去年開始中美爆發貿易戰，情況就開始差！」他直言，經紀前景很不樂觀，相信營業代表會慢慢被淘汰，並且預期會有經紀行會結業。



事實上，香港交易所(00388)年初至今已接獲十家券商自願停止營業的通知，市傳很多有分行的經紀行為「縮皮」，陸續關閉在商場內的分行。

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