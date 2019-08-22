東亞銀行半年純利跌75%　大削派息

由李國寶擔任執行主席的東亞銀行(00023)，上半年純利按年勁跌74.94%，至10億元，期內因貸款信貸評級惡化，錄得減值損失50.63億元，按年急升16.89倍。業績倒退兼大削派息，拖累該行昨日(21日)股價下跌1.65%，收報20.85元。



東亞解釋，由於上半年內地非一線城市商業地產市場環境惡化，有四項面值總值約為62億元的貸款資產出現信貸級別下調，使金融資產的減值損失支銷淨額飆升，該行盈利表現嚴重受累之餘，內地業務的減值貸款比率較去底大升3.16個百分點，至4.89%。



此外，東亞派每股中期息0.11元，顯著縮水78.43%。



市場對被下調信貸評級的貸款資產備受關注，東亞表示，於六月份發出盈利警告後，部分相關貸款資產已出售予第三方。



另方面，該行昨日公布，於去年2月底，旗下東亞中國同意轉讓10億元人民幣貸款中的權利，予該行主要股東三井住友銀行旗下的三井住友銀行中國，作價10億元人民幣(約12.36億港元)，於債權轉讓中未有產生任何收益或虧損。



值得留意，上半年東亞內地業務錄得淨虧損28.46億元。該行指出，受經濟放緩及中美貿易糾紛影響，上半年內地營商環境充滿挑戰。截至六月底，東亞內地業務的企業及個人客戶貸款總額按年減少3.7%，至1,462億元，同時客戶存款亦下降6.4%，至1,773億元。



該行聯席行政總裁李民斌表示，內地改革貸款市場報價利率機制，冀降低銀行貸款利率及企業融資成本，他坦言，下半年內地業務的淨息差表現承受一定壓力，而且宏觀環境不確定性較高，全年計「不見紅」仍然困難。事實上，該行於業績報告中披露，已經於今年6月向東亞中國額外注資20億元人民幣。



至於香港業務，該行另一聯席行政總裁李民橋對全年貸款表現轉趨悲觀，將增長預測由中至高單位數，調低至中單位數，又指會視乎經濟變化調整招聘人手步伐。



值得留意，李國寶退任東亞行政總裁後，昨罕見地未有出席中期業績記者會，該行同時公布他受聘為執行主席的任期為三年，至2022年6月30日屆滿。

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