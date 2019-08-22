陳正犖：日圓短期整固後看升

市場波譎雲詭，稍有風吹草動，市場資金則大規模逆轉，造成市場急劇波動，投資者都難以觸摸。市場本星期高度關注Jackson Hole央行年會上，聯儲局主席鮑威爾的演說，美元的重要阻力位略為轉弱。



我們認為，鮑威爾在央行年會上的演說，都會傾向「放鴿」。技術上，美匯指數已到達接近98.48重要阻力，下一阻力或為8月高位的98.93。但月線圖上已出現頂背馳的向淡技術信號，反映美元下行風險或有所增加。



另外，環球地緣政治風險仍然持續，其中作為歐洲第三大經濟體意大利的總理孔特辭職，隨時引發歐洲再起波瀾，均有機會再次增加市場波動性，利好避險貨幣日圓。



從技術看日圓走勢，美元兌日圓處於大型下降通道，上升空間或受制於黃金比例(fibo)0.382的107.75，至下降通道頂部的108水平，整固後或逐步回落至104.87。



不過，市場憧憬德美兩國將會推出財政刺激政策，加上中美貿易摩擦略為降溫。若市況回穩，有機會減低避險資產的吸引力，限制日圓表現。



花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖



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