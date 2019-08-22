金曹：港交所推每周期權可關注

恒指上周因各國央行似有默契聯手減息及維持貨幣寬鬆政策增加流動性，加上8月18日之後本港的反修例群眾運動相對平靜，恒指由25,200點水平急速反彈之後，這3天在26,200點附近窄幅上落。但奇怪的指數雖然窄幅走動，恒指引伸波幅仍維持在20以上較高水平，表示港股暫時只可看作短線超賣反彈，仍未脫離下行風險。



8月淡友由7月28,201點期指結算之後大手沽落，以過去20多年的歷史，當8月下跌時，幅度可達1,700至2,100點，所以8月結算在26,500點仍算是合理，而最壞打算應不會偏離26,000點太多。期指倉見到反彈時減倉，也很可能是大戶見高於26,000點便平掉8月期指倉套利，等到26,500點或以上再部署9月淡倉。以期權盤路推算，8月Put部署在25,600至26,000點，而9月Put則是非常低，部署在23,000至25,000點，Call則是26,600至27,200點，總的來說，只要引伸波幅維持在20以上，而9月Put仍不斷見到25,000點加倉的話，後市恐怕仍有終極一跌，27,200點短期可能非常難以突破。



期權在美國非常受歡迎，由於美股主要由基金及機構投資者參與，股價長年上升之後也不喜歡拆細，最經典的是股神巴菲特的旗艦股巴郡(Berkshire Hathaway，BRK.A)A股，近30多年以來維持雙位數上升，一股價值已高達30萬美元，而大家熟悉的亞瑪遜(Amazon AMZN)10年間由80美元也升到現時的1,800美元一股。對於一些穩定上升的大價股，特別是業績前希期以小博大可以Long Call，又或者長線持有正股，而在市況調整時可做Short Call及Long Put對沖下行風險。期權是靈活的投資工具。



港交所將於9月16日推出每周恒指期權及每周國指期權，可以買賣一個星期、或兩個星期系列，也可以有夜間時段5:15pm到第二日的3am交易。當美股出現異動，夜間無法沽出現貨，那麼以本周期權Short Call Long Put作應對短線下行風險，也是一個可行的選擇。這個短期產品一方面符合以小博大的心理，另一方面又提供收市後有效對沖短線單邊行情，估計會比較成功，美國經驗也是每周結算的期權推出後，成交量逐漸比每月結算的期權更活躍。



煤氣(00003)純利大跌18.8%，股價單日跌5.2%，引伸波幅18.2，相當有效率，表示一年股價一個標準差的預計波幅可達18.2%，如果期權莊家開市，長線買入價位是一年高位18.04元×(1-0.182) = 14.75元。是否見到14.75元難料，但大行見業績差加上人民幣匯價下跌，對煤氣暫時不要太心急買入，如最近有收過紅股可沽出約50%持股，現價16.2元先套回現金，再Short Put 10月16元收約0.5元期權金，如不用接貨，即沽出價是16.2元+0.5元=16.7元，如需要接貨，成本是15.5元，股價真的見15.5元可以沽出剩餘的持股，手上多了現金，接貨也不驚慌，如打算長線持有，也等15元樓下才補回所有沽出的股份。



期權及程式交易專家 金曹



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