鄧普頓富蘭克林：利率改革須對症下藥

養老金制度一直是許多國家頭痛的問題，在巴西無疑也是一個熱門話題。巴西現行的養老金制度為強制性、現收現付的制度。隨着人口高齡化，養老支出負擔不斷加重。這一體系內部也存在差異，例如公務員享受一套獨立、更為慷慨的制度，從而導致更大的赤字。



養老金消耗大約45%的聯邦政府預算或9%的巴西國內生產總值（GDP），而不斷增加的養老金成本導致巴西公共債務佔GDP的比例從2013年的50%激增至現在的80%。過去，各屆政府都試圖對這一制度進行改革，但這是一個政治難題，歷屆政府都未能實施有效的改革。巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)的當選點燃了市場的樂觀情緒，承諾對養老金制度進行改革，使得巴西財政機構更加穩固。



巴西眾議院以壓倒性多數通過一項具有里程碑意義的養老金制度改革法案，為大幅改善該國的財政狀況的進程邁出積極的一步。儘管仍需國會全體投票，但我們認為，從投資者的角度來看，這是一個積極進展。



這項改革獲批能阻止巴西公共債務的不斷增長，並在不久的將來開始下降。更加可持續的債務水平能夠為低利率創造條件，並吸引或因過去幾年政治和經濟不穩定而選擇觀望的個人投資者，這些不穩定因素曾導致巴西歷史上最嚴重的經濟衰退。



在養老金制度改革獲批後，我們預期接下來將進行稅收改革，同時進行私有化和更多旨在改善巴西監管環境的微觀經濟改革。巴西政府已開始實施一項雄心勃勃的私有化計劃；博爾索納羅承諾將更多的國有企業(SOE)私有化，我們認為這有助於創造更多的就業機會。我們預計，未來將出現一波私有化、授權經營和政府實體出售被動股權的浪潮，受政府控制的銀行的作用減弱，這或將進一步提振資本市場。



因此，從投資的角度來看，國有企業、基礎設施建設、資本市場平台(如證券交易所)和其他資本密集型行業將首先出現復甦信號。巴西股市對經濟復甦已有部分預期，在過去一年中，巴西Ibovespa指數以本幣計算上漲39%(以美元計上漲40%)。所以，很多利好已反映在價格中。儘管巴西仍面臨一些挑戰，但總體上，我們對巴西未來的發展持非常建設性的看法。經過多年的經濟增長乏力和失業率居高不下，人們的需求一直無處釋放。通貨膨脹率很低，利率預計還將更低，甚至低於目前基準Selic利率6.5%的歷史最低水平。我們認為，多重積極因素將使許多企業的收益在未來幾年顯著提高。



基於上述原因，我們對巴西市場前景仍持樂觀態度，巴西的局勢正在好轉，與國內經濟相關程度較高的行業或將受益於目前態勢的進一步發展。最重要的是巴西經濟已回歸正軌，逐步復甦，並實現更高的可持續增長率。



富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。