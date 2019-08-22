林嘉麒：投行散戶對賭　贏家誰屬？

環球經濟下行風險日益增大，資金流入債市，令美國長短線收益率曲線倒掛明顯。部分分析認為，未來美債收益率曲線趨平是一個大趨勢，將導致通膨急速升溫，未來經濟成長反轉甚至有衰退預期，形成了近期長短期利率曲線倒掛，被視為一個重要的經濟反轉指標。



市場部分人認為未來收益率曲線走平，近日就有投資銀行推出相關產品給予投資者，好讓客戶能夠捕捉「獲利」機會。巴克萊賣出了價值2億美元的結構化票據，條款是：只要美國收益率曲線沒有大幅變陡，或者一年後出現倒掛，票據持有者就可獲利，即買家是押注未來經濟衰退機會高，美國聯儲局減息力弱，這類產品就會帶來回報。表面上，買家獲利機會高，不過，事實未必是這樣。



數據顯示，今年以來全球銀行發行超過40億美元與長短期掉期利差掛鈎的票據，基本上這些產品都在押注曲線變陡或至少不會實質性倒掛，近期債息走勢證明買家看錯了方向。簡易地說，客戶與投行對賭，結果又輸了。同樣道理，投行推出美國收益率曲線走平產品。逆向思維下或者估投行贏客戶輸的，即是在暗示收益率曲線或會大幅變陡。值得留意的是，這個押注收益率曲線變平的產品是投行今年第一次發行。近期美國債息倒掛亦有放緩迹象，美國十年期國債息率正在抽升，有理由相信短線債息或會繼續變陡。聯儲局下月將會議息，減息與否，幅度如何，將影響資金流入或流出債市的情況。



長短債息倒掛情況有好轉，與近日美國延長對華為供貨期，同時憧憬環球央行放水救市，或可避免經濟衰退出現有關。假如市場風險胃納短期上升，債市或出現短線資金流出再投股市，短期股指繼續反彈機會就會增加了。因此，就算我們中長線是睇淡，面對這段時間短線反彈，不買call不買牛，也不要胡亂做淡，就算做也要適可宜止。



事實上，恒指於本周三個交易日，開始進行反彈整固，就算過去兩個交易日上下波幅細，恒指也在築建平台中，走勢上介乎於10天及20天移動平均線，即是25,850至26,600點水平。另一方面，自從星期一恒指裂口上升後，期指成交並不算活躍，恒指期貨未平倉合約淨數正在減少中，就算大市反彈未見淡友加注看淡，大戶或預期反彈勢頭會持續，因此未見輕舉妄動。若仍預期短期大市仍有力反彈，以八月五日裂口作目標，建議部分減持倉位及持有現金。同時，暫不做淡，待短期跌勢出現才反手看空。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒

(作者為註冊持牌人士)





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