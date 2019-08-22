楊俊文：內需股硬淨非無因

福無重至、禍不單行。深圳獲提升至「先行示範區」，對香港而言實在是雙重打擊。政治事件對香港目前經濟及前景是毀滅性，深圳得到提升更令香港獨特優勢及角色進一步褪色，可見香港前景堪憂。



香港資產負投資價值，選擇似乎只有沽貨及撤資，所以問題就變成撤到那裏。德國負增長、英國如果十月硬脫歐會大幅度負增長、中國GDP增速可能跌至5%水平、美國在衰退邊緣、日韓互相對付，可以說主要市場沒有一個安穩，情況只是由最差的香港走去相對沒那麼差的地方而已。



客觀層面，美國和大陸還叫有增長，其他地方是和香港一樣，數值上呈負值，必須避開。



事實上，中美兩邊都受着貿易戰折磨，內地方面，風眼所在是出口相關、5G設備相關，相對安全是內需及內房。一八年貿易戰開戰時，內房已是急插後第一批回升並可以破頂的股份，原因是中央深知保中國首先是保房價，中國人對房產的鍾愛是全球獨有的。



內需方面，奢侈和非必需品受影響最大，相反如蒙牛乳業(02319)和啤酒股這些必需品就成了避險天堂。美國那邊剛好相反，他們必需品很多是由中國入口，通脹會影響美方消費意欲，家得寶(Home Depot)那類股份就可免則免。



博浩資產管理首席投資總監 楊俊文



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