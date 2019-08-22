盧曉暘：提防美元急升拖累金價

執筆時美國聯儲局尚未公布七月份的會議紀要，這可算是本周市場其中一件最矚目事件。在上一次會議上，聯儲局決定將基準利率下調25個基點，為自08年12月以來首次降息。對於下一次聯儲局降息時點，或降息條件等，相信在本次會議紀要裏也會有所討論。照目前市場普遍看法，大部分市場中人認同措詞會偏向鴿派，而且據CME聯儲局觀察顯示，9月份降息25基點的概率已升至98%，市場人士基本確定了美國9月再降息的情況。



不過，CME的資料是會隨着聯儲局官員講話而變化，反而投資者應該要想的是，究竟怎樣可以利用目前美國九月份差不多必定降息的情況，去製造對自己交易有利的條件？現時市場鴿派聲音不絕於耳，但如你留意美匯指數卻沒怎麼大跌，8月初跌至97關口後卻大幅反彈回到98.2水平之上。



原因無他，因為匯率是相對的，雖然美國正走向貨幣寬鬆路線，但市場對於其他幾個大國寬鬆力度的預期更大，其中美匯指數中佔比最大的歐元，預期歐洲央行將會於九月開始陸續回到寬鬆步伐，以應對歐洲逐漸放緩的經濟增長及通脹情況，而且力度可能比美國更大，所以美元在8月還是偏強。



除此之外，美國剛公布的經濟數據表現仍然冠絕全球，失業率仍維持在歷史低點，非農新增職位也大致達到預期，所以聯儲局根本沒有條件大幅度降息，很大程度上開展降息是受到了總統特朗普為首的政治壓力，他本周仍向聯儲局施壓，要求其更大幅度降息。以聯儲局一貫以來獨立性，估計不太可能因此而快速降息。



聯儲局會議紀要對於交易的啟示呢？如果會議紀要對聯儲局主席及官員們保持鴿派言論，沒有絲毫對美國經濟依然強勁等說法，美元的走勢未必會出現大波動。況若聯儲局會議紀要露出絲毫美國經濟仍強的態度，估計美元將出現上破並估計會延續兩三天，將成現時位高勢危的金價向下突破的催化劑。



技術上，金價近期在突破1,500美元之後明顯遇到阻力橫盤，中長線雖然仍在上升趨勢之中，明顯地短期上升力度已減弱，而且14天RSI也從70超買區之上回落，短期轉跌機會增加，尤其是近期美股已回穩，連受香港政治事件影響的港股也出現大幅反彈，避險需求已降低不少。如金價跌破1,492.7美元，短期目標可參考1,470美元。



外匯分析師 盧曉暘



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