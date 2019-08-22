美股收市：道指升240點　美債再現「倒掛」惹憂

美企業績強勁，帶動大市氣氛向好，美國股市三大指數收市上漲。道指收報26,202點，升240點或0.93%；標指收報2,924點，升23點或0.82%；納指收報8,020點，升71點或0.9%。



美國折扣零售商Target第2季盈利按年升17%，遠超市場預期，其股價全日急漲20.43%；家居裝修產品零售商Lowe's業績同樣優異，其股價收市飆升10.35%。



美國國債孳息率曲線於周三「倒掛」，為自8月15日以來再次出現，預示美國經濟有可能陷入衰退。10年期美債孳息率周三升至1.579厘，高於兩年期美債孳息率1.569厘。



美國聯儲局周三發表上次議息的會議紀錄，其內容或使投資者對經濟放慢的憂慮重燃。會議紀錄指，大部分聯儲局官員認為7月減息是「周期性中段調節」，主要考慮到近月經濟前景轉變。官員們普遍認為貿易不確定性的風險將持續為前景帶來逆風挑戰。



另外，美國總統特朗普再度炮轟聯儲局主席鮑威爾，並指美國需要大幅減息。他早前表現，美國考慮推出減稅政策來刺激經濟。



對於後市，美國銀行行政總裁Brian Moynihan表示，不擔心美國經濟存在潛在放緩的風險，因美國消費者仍處於強勁位置，將令經濟繼續保持增長。



他說：「基礎消費者仍表現良好，並賺取更多金錢。更重要的是，他們消費更多。」他透露，該行的客戶群今年以來開支達2萬億美元，按年增長5.9%，預示美國消費者繼續消費，並讓美國經濟處於良好狀態。



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