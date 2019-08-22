特朗普大讚Apple庫克：他找我解決問題

美國總統特朗普周三接受外媒訪問時表示，蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克是一個很好的總裁，「因為他找我，其他(公司的總裁)沒有。」



特朗普上周與庫克共進晚餐，晚餐地點就是特朗普名下的新澤西高爾夫球渡假村。據報，晚餐期間庫克承諾在美國進行巨額投資。



事實上，兩人良好的關係，有別於特朗普與其他企業管理層的關係。特朗普周三直言：「其他公司聘請很昂貴的顧問... 庫克直接地打電話給特朗普。」



特朗普原定9月1日起實施對3,000億美元中國商品加徵關稅，但遭到各方異議，其後特朗普宣布推遲對部分產品加徵關稅至12月15日，以減低對聖誕節消費旺季的影響。



推遲部分對華關稅，緩和了蘋果公司旗下產品的價格壓力，因為包括iPhone在內，蘋果公司很多產品大部分都是從中國組裝的，會受到對華關稅的打擊。



特朗普指，庫克認為對華關稅對蘋果公司來說是不公平的，尤其是與主要競爭對手三星(Samsung)相比，後者大部分產品主要在韓國生產，免受對華關稅所困擾。



特朗普提到，庫克直接影響了政府放棄手機和手提電腦關稅的決定。他說：「問題在於競爭對手三星，他的競爭對手，不會支付關稅，但庫克卻需要... 我必須短期幫助他(庫克)，因為這(蘋果公司)是一家偉大的美國公司。」



蘋果公司股價周三收報212.64美元，升1.08%。

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