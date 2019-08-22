銀城國際2.5億人民幣出售南京土地25%權益

銀城國際(01902)公布，有關其持有50%權益的間接全資附屬南京至君房地產，透過公開拍賣競得中國南京市地塊的土地使用權，代價為25.1億元人民幣(下同)。為提升集團資本效益以及減低發展地塊的投資風險，集團計劃額外引入投資者上海銘布共同投資於土地收購事項及發展地塊。



根據股權轉讓協議，上海銘布向公司間接全資附屬南京銀嘉湞購入南京至君房地產25%股權，代價為2.5億元。



出售事項完成後，儘管南京銀嘉湞、江蘇愛地(連同江蘇愛地代名人)及上海銘布各自於南京至君房地產的股權分別為25%、50%及25%，該等公司各自於項目公司的股東表決權比例將分別為51%、24%及25%。



收購地塊的估計總成本約為28.56億元。該地塊位於南京玄武區玄武門街道中央路224號，總地盤面積為57,974.79平方米，而土地出讓面積分別為地上38,284.71平方米及地下2,760.06平方米。



另外，公司注意到有一篇最近發表的文章載有針對公司的指稱，關於日期為8月16日的中期業績公告所載就若干財務資料採納的帳目處理是否適合，以及集團進行的若干收購(已於公司日期為2019年2月22日的招股章程披露)是否合理。董事會澄清，該等指稱均為不準確、不正確、誤導性、不完整及毫無根據。



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