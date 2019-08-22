【市前重點睇】道指升240點　美匯偏強

●美匯指數升上98.29，離岸人民幣(CNH)反覆跌至7.0686，港匯報7.8443，圓匯弱見106.61，歐元回落至1.1089，英鎊低見1.2123。金價於1,500美元水平上落。布油觸及61.41美元後回順，紐油見55.99美元。道指期貨向好。



●美國總統特朗普表示，不會再考慮推出減稅方案，因為美國經濟強勁。此前，他曾稱正研究減稅的可能性。



●美國聯儲局會議紀錄指，大部分聯儲局官員認為7月減息是「周期性中段調節」，主要考慮到近月經濟前景轉變。官員們普遍認為貿易不確定性的風險將持續為前景帶來逆風挑戰。

-國際貨幣基金組織(IMF)表示關稅在解決貿易失衡方面屬於無效工具，並指出貿易緊張局勢正在削弱IMF對全球增長的展望。



●道指收報26,202點，升240點或0.93%；標指收報2,924點，升23點或0.82%；納指收報8,020點，升71點或0.9%。 https://bit.ly/30o1OH1



●美國國債孳息率曲線於周三(21日)尾市一度再現「倒掛」，為自8月15日以來再次出現。「倒掛」出現後很快便消失，10年期美債孳息率回升至1.587厘，高於兩年期美債孳息率1.569厘。

-10年期美債孳息率收報1.5893厘，升3.38點子。



●港股ADR指數收報26,226點，跌44點。



●即月恒生指數夜期收報26,222點，跌9點，低水48點，成交23,302張。



●紐約期油周三收報每桶55.68美元，跌0.8%；布蘭特期油收報每桶60.28美元，升0.42%。



●紐約期金收報每安士1,515.7美元，大致無升跌。



●英國富時100指數收報7,203點，升78點或1.11%；法國CAC指數收報5,435點，升90點或1.7%；德國DAX指數收報11,802點，升151點或1.3%。 https://bit.ly/2PaKvrO



●滙豐控股傳正在考慮競購英國保險集團英傑華(Aviva)潛在出售的亞洲業務。



●【世界難撈】證券行出招自保，經紀貼錢打工？ https://bit.ly/2ZgjL93



●東亞銀行半年純利跌75%，大削派息。 https://bit.ly/2MvvJK5



●國泰貨運連挫9個月，預警旅客銳減。 https://bit.ly/2P7c1GA



●市傳震雄集團研私有化，公司未有回應。 https://bit.ly/2za7FUy



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