【股民熱話】亂世之下　如何為資本保值？

今年以來，恒生指數由25,846點起步，升抵4月高位30,280點，再跌至8月中低位24,900點，如今雖已重返26,200點水平，惟如此大的波動，足叫股民怕怕。面對外憂內患，香港經濟正陷入衰退周期，投資者不禁要問，仲有甚麼途徑可以為資本保值？



老實講，香港資產不離股、樓兩大類別。股市方面，若非中資股在A股維穩力量支持估值得以偏穩，恐怕恒指難以維持在現水平。最近上市企業進入業績期，已公布的多家本地銀行股業績遜預期，績後股價受壓。即使是年年派紅股的公用股，績後股價亦難逃一跌。這反映市場承接力薄弱，在企業盈利前景展望悲觀，沽貨套現的意欲遠高於趁「低」買貨的意欲。



環顧貿易戰及本地經濟因素，年底前恐怕難有好消息，資產價格調整風險仍大，買股票增值保值之途並不可取。高息股或不能再維持高息，估值重估下更要面對賺息唔夠蝕價的風險。一向被視為避險類的股份不再避險，其他的就更不必作考慮。是故，現階段股票誠然已非投資首選。



至於樓市，目前二手成交低迷，除非業主肯大幅減價，否則難以成交。當未來三個月，香港經濟證實進入衰退期，而貿易戰和社會動盪依舊未有解決，相信年底前業主會更狠心劈價求售，發展商為套現亦願意降低一手樓開售價，顯見樓價的下跌機會頗大。至於說美國可能減息會支持樓價，講真，在目前的低利率下，利率尚有多大下調空間？聯儲局減息背後的考慮，是美國經濟衰退風險增加，咁係有利抑或不利資產價格表現？回答了這兩問題，大概就能清楚意識到，買樓保值的日子可能經已成為過去。



如是者，在寬鬆貨幣政策和貨幣貶值的大環境之下，尚有甚麼可以保值？除了揸現金做定期，所謂「盛世古董，亂世黃金」，也許黃金是其中一個保值之途。但買金礦股怕有企業管治風險，買黃金ETF又怕有金融系統性風險，那就索性考慮買點實體黃金放進保險箱吧！



東方產經專欄作者帥哥

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