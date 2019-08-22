【名家筆陣】易憲容：利率改革須對症下藥

8月16日，第60次國務院常務會議提出運用市場化改革的辦法推動降低實際利率水平，緩解企業融資難問題。為貫徹落實國務院決策部署，8月17日中國人民銀行正式宣布改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制。8月20日，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心首次發布了新的LPR。



這次改革的主要措施是完善LPR形成機制，提高LPR的市場化程度，發揮好LPR對貸款利率的引導作用，促進貸款利率「兩軌合一軌」，提高利率傳導效率，推動降低實體經濟融資成本。政府的利率市場化改革的方面十分清楚。



從上個世紀90年代開始，中國就開始了金融市場的利率化改革，但存貸款利率直到最近這幾年才放開，而且即使是放開，政府還是採取行政性指導的方式。有些部門一直在說有多少資金流入了實體經濟，但中國的房地產泡沫則是愈吹愈大，房地產市場為主導的資產價格愈來愈高，而實體經濟特別是中小企業融資難、融資貴的問題並沒有多少緩解。



問題在哪裏？對於中國金融市場來說，如果不從核心問題上入手，一些小打小鬧的改革根本就無法改變當前中國金融市場的基本結搆，無法改革中國金融市場的利益關係。還有，中國金融市場的情況與結搆與歐美國家根本上就不同，如果僅是選擇性用歐美市場的一些方式及制度規則，想讓國內金融市場真正服務實體經濟是不容易的。



我們先來看幾個方面的問題。中國金融市場是以國有銀行為主導的金融體系，這樣的一個銀行體系把社會及實體經濟資源都佔去了，實體經濟要想很好發展根本上就的不可能的。比如2017年A股上市的3,500家公司總利潤3.3萬億元，但26家銀行就佔有1.39萬億元。佔比7%的銀行數卻賺了42%利潤，銀行的賺錢能力是其他上市公司的100倍。



國內銀行體系不僅在於國有銀行為主導，而且還在於政府釆取不同的方式向銀行體系注入了大量的實質性資源及政策性資源。商業銀行的高利潤根本上都是壓搾實體性企業利潤的結果。國內商業銀行業的利潤水平高，或貸款利率高自然會壓低實體性企業的利潤。其實，商業銀行的利潤很大程度上就是實體經濟的成本。



試想，國內銀行特別是國內銀行真的是經營管理好嗎？是國內商業銀行努力的結果而利潤這樣高嗎？不是。而是目前國內這種政府管制下的利率體系所導致的結果。不要說以往國內嚴重管制下的存貸款利率體系，那時候政府保證銀行體系的利益，用管制的方式把存貸款利差控制在3.3至3.6%的水平。在這種情況只要從事銀行，哪一家商業銀行都可輕易地獲得高利潤？



即使是現在的LPR體系下，8月20日目前的通過搜集18家報價行的情況可以發現，它們的總資產規模和貸款規模分別達到138.41萬億元和75.61萬億元；貸款佔總資產的比例平均為52.12%、貸款利率與存款利率分別平均為4.76%和1.77%，存貸利差平均為2.99%。試想，目前全世界各國商業銀行利差在1%多一點，但在中國，通過現行政府管制及設計的金融市場的利率形成機制，中國商業銀行存貸款利差在3%，其輕易地獲得高利潤，這樣的利率市場化機制其實更多的是在為國內商業銀行服務，為國內國有商業銀行服務，與為實體經濟服務還得努力。如果中國的利率市場化改革不是從這裏入手，把中國商業銀行利潤水平壓低下來，中國的實體經濟如何可獲得好的融資條件。



還有，目前我們一直在學歐美各國，要把中國金融市場的融資成本降得最低水平，降低了還要降低，不少金融機搆分析都認為中國的信貸利率沒有最低，只有更低。但是，這些人就沒有想過，中國金融市場的環境與歐美發展國家根本上就不同。比如，歐美發達金融市場，如果各國央行把利率調整到極低水平，也就意味着該國的經濟出現問題，出現衰退。



在這種情況下，不僅商業銀行沒有意願貸款給企業，因為商業銀行貸款給企業在經濟衰退時而成為不良貸款的風險。同時，這些國家的企業也是沒有意願到銀行貸款，因為經濟前景不好，投資機會自然減少，企業也不願意在這種情況下貸款增加投資。所以，歐美國家央行的貨幣政策越是寬松，商業銀行的資金越是難以貸出。



但是，中國金融市場的情況完全不同，從上個世紀90年代開始，中國企業的融資飢渴症從來就沒有好過，無論是大企業還是小企業，無論是國有企業還是民營企業，他們只要能夠從商業銀行獲得貸款，其利率高低對他們都不是問題。



更甚者，在上個世紀90年代許多企業貸款之后，根本上就不准備還給銀行。到目前，中國金融市場的融資飢渴症還在持續，目前不僅各類的企業千方百計地要到商業銀行貸款，而且地方政府及個人都加入這個融資飢渴症的行業。



在這種情況下，商業銀行不降低利率，企業、個人及政府都不容易獲得商業銀行貸款，如果政府要求商業銀行降低利率，更是把這種融資飢渴症推到極致。因為，這些貸款不一定會到實體經濟的企業手上。這也就是為何近幾年來國內個人貸款快速增長的原因所在，目前個人銀行貸款達到近30萬億元，已經是一個天聞數字了。



所以，目前中國利率市場化改革，不是如何來降低商業銀行利率(這應該由商業銀行來決定)把中國金融市場的融資飢渴症推到極致，而是如何來化解當前這種融資飢渴症，讓資金真正進入實體企業。



可以說，目前中國金融市場的利率市場化改革是金融市場能夠持續發展的關鍵，但必須切中要害與實質，這樣才能真正讓金融服務實體經濟，否則要想達到其效果是不容易的。



易憲容

青島大學經濟學院教授，當代內地著名經濟學者，原中國社科院金融研究所金融發展室主任，以敢言著稱，有「房地產平民代言人」的稱號。易氏擁有上海華東師範大學碩士、中國社會科學院研究生院經濟學博士學位。

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