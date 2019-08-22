墨爾本西部自選獨立屋連地皮　首期15萬港元起

墨爾本政府近年大力發展西部地區，多項基建及城市發展計劃紛紛上馬，為西區房地產市場打上一針強心劑。最新一期由Ray White獨家代理位於墨爾本新市中心的20塊全新獨立屋連永久業權地皮，限量推出選購。



項目位處澳洲當地搶手的大型屋苑，步行可達火車站，將由澳洲最大、業界公認高品質的上市建築商Metricon打造，並提供市場首創兼獨有的「房屋永久保養保障」。



該項目提供3房至4房別墅，連前後花園及雙車庫，地皮面積由3,800至6,800方呎不等，首期僅約15萬港元起，最低呎價1,400元。區內土地供應有限，助長地價升幅強勁，屋苑所在區域地價過去3年勁升55%。



是次項目所在地墨爾本西部被譽為「澳洲房地產投資頭號熱點」，距離市中心CBD僅30分鐘車程，住戶步行可達火車站。即使在近年墨爾本整體樓價增長放緩下，其土地價格卻未受市場調整影響，繼續保持增長。2015年至2018年期間，區內地價中位數由澳幣20萬攀升至31萬元，三年間升幅達55%。



人口不斷增長成為土地價值上升的主要原因。墨爾本為澳洲人口增長最高地區，樓價暴漲，當地人紛紛將目光投向房價較低的西區新市鎮，令過去20年西區人口增長超過1倍。有分析更預計未來20年人口將繼續大幅度上升，暴增88%。對於投資者來說，現時以低成本入市，租金回報相對可觀，而未來的升值空間較大，實屬絕佳投資先機。



事實上，2017年至2018年期間，墨爾本新市中心人口增長率為59.4％，同期建築許可金額達到2.24億澳元，意味著各大發展商已開始蓄勢待發，展現對這墨爾本第二大市中心寶地的宏圖大志。



未來墨爾本西部前景更亮麗。在《墨爾本2030可持續發展規劃》內，維州政府計劃於西區打造一個超級城區，整個規劃區將提供58,300個職位，佔地775公頃，面積相當於墨爾本的CBD和Docklands合計的五倍。



為節省由西區前往墨爾本市中心的交通時間，去年12月維州政府宣布斥資55億澳幣展開墨爾本西區道路改建計劃，完成後車程料可節省20多分鐘，並能增加6,000多輛車的通行，大大緩解了交通擁擠的情況。



此外，政府亦斥資1.8億元澳幣進行西區多條主幹道升級計劃，料將於2022年完成，屆時將改善西面地區共700公里的主幹道的行車體驗。



屋苑所在區域周邊配套亦相當完善。區內大型社區式屋苑以現代化市區規劃為藍本，發展超過749公頃土地，相當於749個標準足球場。區內齊聚購物中心、操場、公園、社區活動中心、濕地、BBQ區及籃球場等設施，另設長10公里的行人徑和單車道。



為了支援不斷成長的年輕家庭，屋苑內包羅了托兒所至大學程度所需的教學設施，還有一個佔地面積達八公頃的運動場，提供橢圓形體育場、停車場和相關設施。而隨着佔地400公頃的大學城規劃落實，該區教育資源將成為墨爾本之最。



由Ray White獨家代理的20塊地皮，入手佔地3,800方呎的地皮連自選獨立屋，售價由300萬港元起，該類別墅連前後花園及雙車庫，買家更可擁地皮的永久業權，地皮呎價更低至336元起。經該行買入後，買家可送律師費、獲贈前往澳洲的來回機票及全屋窗簾等。



而是次發展商為連續多年被業界評為品質保證之選、澳洲上市房地產發展及建造商METRICON，其出產品質長期佔據「一哥」地位，以高品質的房屋及定制化的高端室內外設計聞名業界，屢獲殊榮，而旗下建造的獨立屋提供市場獨有「房屋永久保養保障」，深受當地人推崇。





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墨爾本買地建屋展銷會

日期：8月24及25日（周六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

免費講座：澳洲第一大建築商Metricon主講

講座時間：下午1時及4時(每天兩場)

講座主題：買地建屋及土地投資價值

查詢電話

： 9794 9870 (Kingsley 王生)

： 9773 9973 (Stephen 吳生)

： 9187 6057 (Jason 吳生)

網上登記：http://bit.ly/2YOeme6

