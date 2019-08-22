港股大鑊！分析料藍籌公司盈利勢創十年最大跌幅

大行紛紛唱淡香港經濟前景，與經濟息息相關的股市亦可能創出2015年最差的季度表現。即使企業能交出亮麗的中期業績，都未必可以拯救疲弱的股價。



彭博社表示，經過近月跌浪，港股市值蒸發逾6,000億美元(約4.68萬億港元)後，估值雖然吸引，但愈來愈多分析師下調2019年盈利預測，更預計藍籌公司的經營利潤平均下挫19%，勢創2008年金融危機以來最大跌幅。



企業盈利前景不容樂觀，為正值關鍵時刻的香港股市蒙上陰影。數據指出，恒指目前較4月高位仍低13%，是全球墊底的股市之一。



中美貿易摩擦持續，加上人民幣弱勢是企業盈利下跌的主要原因。人民幣兌每美元於8月跌穿「七算」心理關口，是2008年以來首次，其後亦一直表現疲弱。而人民幣弱勢亦不利恒生指數。根據摩根士丹利預測，藍籌股平均有64%的收入來自內地，只有22%來自香港。



而持續逾兩月的香港修訂《逃犯條例》風波令社會動盪及政局不穩，為經濟帶來沉重壓力，亦殃及包括銀行貸款及燃氣在內的需求。Amber Hill Capital資產管理總監Jackson Wong預期第三季情況將更為惡劣，因潛在下行的可能性並未完全反映在股價中。



大和證券分析員認為，香港的政局動盪可能損害餐飲業銷售情況，因為市民會選擇在家煮飯，而不是外出用餐。而貿易戰的威脅，以及持續數周的政局動盪，對樓市、酒店入住率和零售銷售數據所造成的影響顯露無遺。



事實上，公用股中華煤氣(00003)中期少賺18.8%，至38.89億元，業績數據令人失望，公司亦指營商環境充滿挑戰。



長實集團(01113)執行董事趙國雄早前表示，鑑於當前局勢，將會延遲推售旗下西半山波老道豪宅項目，強調該盤每個單位「億億聲」，目前銷售該類物業有難度。該股上周一度重挫至2017年1月以來低位。



由於投資者愈來愈關注資本外逃的問題，本地銀行股恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)8月至今累瀉逾9%。



至於摩根士丹利早前亦發報告全面唱淡香港經濟、股市及樓市前景，除了將香港今年全年經濟增長預測，由1%調低至-0.3%，同時估計未來9至12個月住宅樓價將跌10%，並預期恒生指數有機會下試21,500點。假設全球經濟未來數季內陷衰退，企業盈利有逾1成跌幅，恒指最壞情況瀉至17,630點。



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