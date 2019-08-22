【專家點評】陳蓓敏：中銀香港估值吸引

美股道指悄悄地爬升，差不多回補上周下跌失地，短線阻力於26,400水平。在關鍵時刻，特朗普雖然一邊口談因國安理由不願與華為做生意，另一邊廂美國商務部長將華為「禁售令」寬限期，再延遲90天，美方再次指出中方應有誠意表示。真的不知應如何表示，因美國再次對台售武，觸動軍事神經，貿談繼續清談吧。市場關注全球央行會議，臨近九月聯儲局議息，特朗普又再以金融市場壓力向聯儲局施壓。



第九輪中日韓外長會正在北京召開，並發布「中日韓+X」合作文件，在三國共識，在區內增加合作領域，如經濟、環保、衞生、減貧、文化等，此乃有利未來東邊商機。香港政治問題持續，港股窄幅上落。經月初暴風雨吹襲後，雖有災後淒蕭之感，但短線應有喘息機會。有投行指未來六個月，恒指有機會破底而下，危中自有機吧。恒指在10天和20天線區浮沉，似欲試26,500關口，可留意權重股。



近期樓市似放緩整固，在減息環境，資金仍會追逐回報。中銀香港(02388)7月份現按揭市佔升至26.8%，超越28個月冠軍滙豐控股(00005)。隨着市場對滙控有所保留下，料見資金流入其他選擇。技術走勢似轉好，估值吸引，宜留意。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

（作者為註冊持牌人士，持有中銀香港，另其與其客戶持有滙豐控股）

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