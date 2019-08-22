港股格局：許繹彬籲留意5G概念股

恒指周四早間下跌，下試26,000點關口支持。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，8月在「難捱」的情況下，終於過了一半，本月至今累積下調逾千五點。回顧上半月港股一直受到「自身」的問題困擾，好像束手無策及進退失據；上周需受惠中美貿易戰氣氛緩和及周日香港的遊行活動終於在和平的氣氛中渡過所致，恒生指數周一承接上周升勢作出相應的反應，出現低位反彈，周一成交金額亦逼近千億港元，活躍程度屬近期罕見。



由此可見，港股跌至25,000點水平附近初步喘定；其實港股市底及購買力並不太疲弱，只要有好消息助威吶喊，買盤便會出現，惟投資者慎防港股會出現夾淡倉和好友反擊的情況，相信港股只要等「自身」問題不再進一步惡化，市面能回復平靜，大市會作出技術性反彈，更望可以一洗近期的頽氣。而當中香港交易所(00388)相信是反彈的「穩膽」，因為只要成交上揚，交易所是最直接的受益者。



此外，受惠於內地宣布深圳進行「先行示範區」改革下，提出對深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」的19項具體要求。如貫切執行，相信有助推行人民幣國際化。消息一出，深圳概念股「聞雞起舞」。深圳國際(00152)、深圳控股(00604)、佳兆業(01638)、合景泰富(01813)、龍光地產(03380)、雅居樂集團(03383)、碧桂園(02007)亦有亮麗表現。他認為被久違了的5G概念股亦是受惠之列，但暫時未見有顯著「鑊氣」，投資者不妨多加留意。



談回大市，恒指在反彈至26,300點的水平時，見買盤較趨審慎，成交亦又突然回落至不足800億元。短期內相信會繼續出現「等待黎明」（即等待局勢進一步明朗化）的局面；但投資者要謹記，投資市場「有危便有機」，現階段宜小注怡情，等持明朗化及經濟重拾升軌，才可加重注碼，反彈對象仍以龍頭股為主導。至於個別受惠內地政策動向的盈喜股如李寧(02331)、安踏體育(02020)帶動相關內需股全線造好，相關業績亦可留意成交，作「冷敲」及「短炒」之選。



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