【即市分析】中資電訊股憑咩翻身？

東方產經專欄作者股博士：恒指續於26,200點水平徘徊，悶局一場，市場轉炒落後板塊。近日藉共享5G網絡消息炒起的中資電訊股，具內需概念，增長雖相對平穩，但勝在受外圍環境影響不大，且現金流穩定，值得留意。(電訊服務板塊表現：http://bit.ly/2Zk5WdS )



中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國電信(00728)的高速增長期已過，近年市場普遍將其界定為「公用股」，股價增長動力稍遜。雖然發展5G網絡獲內地政府支持，不過未來數年的投入資金巨大，加上官方一向要求降低移動服務收費，令市場擔心其盈利能力。因此，該板塊的股價自三月以來一路拾級而下，直至近日始有喘定迹象。



早前中聯通高層表示，正與中電信及中移就合作發展5G網絡進行談判，以節省資本開支。消息一出即獲市場正面回應，大行紛紛睇好三大電訊商之間的合作，緩和市場對5G沉重資本支出的憂慮，股價其後炒上，似在築底回升。



公司規模最大的中移，中期息豪派1.527元，支持股價向上，大行野村最新目標價睇90元，以現價約70元計，潛在升幅逾28%。中電信乃三者中技術走勢最佳者，目前10天線稍稍升穿20天線，MACD牛叉擴闊，後市有力再上，短線先睇4元，向下嚴守3.2元。



至於中聯通早前股價升逾10%，創近8年最大單日漲幅，同時升穿3月以來的下降軌，後市有力挑戰9元關口。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。