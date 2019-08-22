IMF擬撤總裁年齡限制　留位畀佢？

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)執董會建議，取消該基金總裁職位的年齡限制，此舉似為歐盟支持的候選人、世界銀行前行政總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)鋪路。



IMF周三(21日)發聲明表示，該機構目前規定禁止任命65歲或以上的人士擔任總裁，並禁止其在70歲生日後繼續任職；而格奧爾基耶娃上周剛滿66歲，理論上以現時限制來說，已屬「超齡」。聲明指出，取消IMF總裁職位的年齡限制，是使總裁的任命條件與執董會成員和世界銀行行長的一致。是項提議需要投票後才可通過。



格奧爾基耶娃為保加利亞人，她曾任職歐盟委員會副主席。如成功當選，意味着她或將成為第一位來自東歐的IMF總裁，亦是繼拉加德之後的第二位女性總裁。



現任IMF總裁拉加德將於9月12日卸任；成員國的提名期直至9月6日，遴選結果於10月4日公布。除格奧爾基耶娃及歐元集團主席戴松布倫(Jeroen Dijsselbloem)外，五大熱門繼任人還包括葡萄牙財長Mario Centeno、西班牙財長Nadia Calvino及芬蘭央行行長Olli Rehn。



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