高盛交易部門大手招聘IT程式員　搞乜冬冬？

全球投行普遍裁減交易業務部門的員工，高盛的交易部門卻計劃展開多年以來的最大招聘，但新增的逾百個職位並非傳統的交易員等，而是主攻科技方面的程式員，此舉標誌着華爾街未來加速向交易自動化、人工智能(AI)等方向發展。



外電報道，高盛交易部門工程聯席主管Adam Korn表示，擬於未來數月在交易部門增加逾100名工程師，擔任技術相關的職位。據悉，其計劃在科技和金融業的競爭對手中挖角，大部分新職位將設在美國紐約和英國倫敦。



Korn說，從歷史看，工程師並不被視為交易部門的一部分，但情況顯然改變了，將非常積極地在市場吸納此類人才，並會集中增加能夠滿足交易夥伴自動化需求的人才。



全球投資銀行正面對利率下降、交投疲弱及自動化普及的壓力，自4月份以來，業界已裁減近3萬個職位，包括滙豐控股(00005)、巴克萊、法興、花旗和德意志銀行，受影響的職位大部分來自歐洲，德銀就佔超過一半，當中以交易業務部門最受影響。



據報，巴克萊本月將裁減3,000個職位，佔第二季總人手近4%；滙控將削近5,000個職位；花旗上月稱會削減市場推廣部門數以百計職位。重組的德銀更計劃狠削1.8萬個職位。



交易自動化、被動式投資策略及大戶整合交易，導致來自股票和許多期貨的交易利潤大減。Keefe, Bruyette & Woods的Ed Firth表示，投資銀行正面對收入來源的結構性轉變，擁有交投量以至電腦效能的銀行將勝出，反問：「這需要多少人手呢？」



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：

https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。