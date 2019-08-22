【即市分析】吉汽未到撈底之時

東方產經專欄「MARKET INSIGHT」作者古勝：港股周三先跌後回升，惟全日恒指波幅不到300點，都係反覆整固為主，冇咩微言大義。藍籌股中，醫藥股繼續獨領風騷，中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)都是升幅磅前列。之不過，炒家亦要留意，現時非大旺市，短炒有胡唔食罪大惡極，加上今日就係周四，照計升得差唔多，又喺時候沽貨套現準備安心過周末。



如今選股，最好避開與經濟周期性關係大的股份，醫藥股正是這一類，所以當市況稍為回穩，在業績消息又配合之下，資金一擁而上係有其原因。除了醫藥股，大眾消費品股亦有資金追捧，好似昨日見日清食品(01475)、華潤啤酒(00291)、安踏體育(02020)、李寧(02331)、海底撈(06862)股價均做好，其中後四者股價即市均創52周新高。不過，跟炒呢類股，都係集中人氣旺的幾隻大晒士股炒，千祈咪諗住搵細價股炒落後，皆因批大價股都隨時話回就回，細價股不但只未必跟炒仲可能會跌得更甘；二來熱炒大晒士股流動性較高，有咩依郁都叫有得走，細價股成交少買又唔買得多沽又要檻價沽，真係少做少錯唔做唔錯。



吉利汽車(00175)公布業績，上半年純利約40.09億元人民幣，按年倒退近四成，不派中期息。老實講，業績失色，並不意外，整個內地汽車業如今都水深火熱，強如吉汽亦不會有例外。針對汽車業的處境，一則面對內地經濟景氣轉差，奢侈品需求下降，居民換車的速度亦放慢，致令銷情慘淡。二來內地降低外資車廠的入場門檻，意味本地車企競爭加大，經營百上加斤。小弟預期，明年內地經濟增長可能會降至6%以下，汽車銷售前景將更低迷，車企的銷量目標可能會繼今年後須進一步下調，變相預告盈利倒退尚會持續，估值壓力不言而喻，故撈底實非其時。



另一隻公布業績的藍籌股乃中華煤氣(00003)，半年純利跌逾18%至38.89億元，中期息每股12仙。業績指上半年本港餐飲業銷售同比下跌，加上本港平均氣溫較去年同期高出較多，影響煤氣銷售。難怪股價在績後沽壓湧現，唔見半成。雖然，收息一族見中期息得以維持，好似冇咩好驚，但始終公司盈利倒退，若趨勢持續，未來全年派息或紅股能否維持，不無變數。當一向被視為避險的個股都開始不太避險，正是股市進入熊市的又一現象，各位好自為之了。

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