冧價潮！粉嶺名都失守五球　灝景灣兩個月減120萬

鐵路沿線二手樓抗跌力較強，但面對近期逆市，同類新界區屋苑連環跌價。北區再現「4字頭」成交，粉嶺名都2座中層兩房單位，減價至480萬元售出，數個月跌價約6%。青衣灝景灣樓王亦剛售1,530萬元，同類兩個月賣平近120萬元。



粉嶺二手市以上車細單位為主，但500萬元以下成交，早前亦曾一度絕迹。中原藍浩然指出，上述粉嶺名都單位，實用面積376方呎，原先叫價530萬元，放盤約一個月。由於原業主已移居外地，為求套現，決定減價出貨，前後累減50萬元售出，呎價約12,766元。



據了解，同屋苑自今年4月後，一直罕聞低於5球買賣個案。而同屬2座樓層相若的同面積單位，6月時曾以511萬元登記售出。是次成交價料重返今年初價。



事實上，粉嶺名都業主陸續減價後，本月已錄至少4至5宗交投。該行陳燮佳表示另一個6座高層A室，實用面積399方呎，兩房間隔，以515萬元易手，實用呎價12,907元。若與同面積單位最高成交價達585萬元相比，成交價亦挫約12%。



此外，大單位價格亦未見有支持，只有減價平貨才有承接。中原陳輝麟表示，灝景灣7座低層G室，實用面積850方呎，屬套三房連工人房設計，無杗遮擋望全海景，去年最初以1,600萬元，其後因應市況，叫價最高曾調升至1,650萬元。



他續稱，面對近期靜市，原業主都知道「買家唔平唔買」，同時調低開價，前後共減約120萬元後獲承接，呎價18,000元，低市價5%至8%。事實上，毗鄰同戶型單位，六月售價為1,648萬元，是次成交價低約7.2%。



該行練玉群亦透露，其實區內業主叫價已回軟，即吸引買家再入市。如該區藍澄灣一個2座低層F室「大兩房」山景單位，初時以650萬元放盤。原業主亦因近月社會氣氛，增加議價空間，最終減價50萬元，以600萬元沽出，呎價12,295元。若撇除上月錄得的內部轉讓個案，是次售價屬同類近月新低。



大圍站上蓋名城系二手屋苑，都再錄跌價個案。市場消息稱，屋苑3期盛世1座南翼中層單位，實用面積757方呎，傳僅售1,288萬元，呎價17,015元。同類樓價近月少有低於1,300萬元，即使同層數面積相若單位，月初售價達1,350萬元，約20日樓價低約4.6%。



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