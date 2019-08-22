【瑞通推介】續有資金買煤氣Call博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國國債孳息率曲線一度再現倒掛，另聯儲局上次議息會議紀錄反映委員仍憂慮貿易不確定性為經濟帶來的挑戰。不過受美企業績強勁推動，道指隔晚升240點或0.9%，收報26,202點。



港股連日守穩二萬六關，恒指周三(21日)升38點，報26,270點，周四(22日)早段跌超過100點，於26,100點水平上落。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾340萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾370萬元，反映投資者持貨過市意欲不高。周三其牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,941點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。



香港中華煤氣上半年業績倒退，股東應佔溢利按年跌近19%，遜市場預期，被多間大行調低目標價。該股股價周三急挫逾半成，是表現最差藍籌，以近全日低位16.2元收市，連失10天和20天線。周四早段繼續受壓，下挫3%，兩日最多跌近8.5%，股價早段失守16元關，正考驗250天線位於接近15.6元的支持力，反彈阻力先看17元。現時市場上的煤氣相關認購證數目不多，但仍有行使價低於18元的選擇。周三少有地錄多達121萬元淨流入整體煤氣相關認購證。



現時至月底是內銀內險的業績高峰期，金融類股份佔比較重的A股ETF南方A50近兩周由13.74元低位逐步回升，周三以全日高位14.68元收市，期內累漲6.8%，接連收復10天、20天和100天線。周四早段續於14.6元之上爭持，即市留意50天線(14.72元)的阻力。周三分別有137萬和10萬元淨流入其好倉和淡倉。



工商銀行將於下周四(29日)公布中期業績，近日其股價走勢落後同業建設銀行，或與工行在上月尾公布入股錦州銀行以拯救流動性危機的消息有關。工行周三平收於4.94元，高位受制於5元關口，月內累跌近6.8%，周四早段略回，受制於約4.95元的10天線。建行月內則累跌不足5%，並已企穩10天線之上。另外，建行連日來一直為最受北水歡迎的股份，流入金額多於同樣獲北水流入的工行。周三有36萬元淨流入工行好倉，淡倉同日則錄35萬元淨流出。



美團點評將於周五(23日)公布中期業績，周三其走勢略回，69元得而復失，周四早段大致向上，升逾1%，嘗試企穩70元關口，技術上處於多條主要平均線之上。周三分別有4萬和5萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

煤氣輕微價外、中年期購證(29163)，行使價17.727元，2020年3月到期，實際槓桿8.8倍。



南方A50輕微價外、中短期購證(18962)，行使價15.4元，2020年1月到期，實際槓桿10.3倍。輕微價外、中短期沽證(28645)，行使價13.06元，2019年12月到期，實際槓桿9.2倍。



工行輕微價外、中短期購證(21927)，行使價5.38元，2020年2月到期，實際槓桿9.8倍。價內、中短期沽證(18675)，行使價5元，2019年12月到期，實際槓桿9.3倍。



美團貼價、中短期購證(29719)，行使價70元，2019年12月到期，實際槓桿5.7倍。



友邦貼價、短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿13倍。輕微價外、中短期沽證(21926)，行使價72.83元，2019年12月到期，實際槓桿8倍。



吉利汽車貼價、中短期購證(21025)，行使價11.8元，2020年1月到期，實際槓桿4.9倍。貼價、極短期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿8.9倍。



比亞迪價外、中短期購證(19235)，行使價53.8元，2019年12月到期，實際槓桿9.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(53353)，收回價25,310點，槓桿比率31.1倍。熊證(52995)，收回價26,690點，槓桿比率30.4倍。



騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率15.8倍。熊證(53356)，收回價345.5元，槓桿比率21.4倍



友邦牛證(53707)，收回價73.1元，槓桿比率14.8倍。熊證(52302)，收回價81.6元，槓桿比率13.1倍。



工行牛證(52874)，收回價4.6元，槓桿比率8.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

