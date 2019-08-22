【高盛推介】績前部署友邦好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周三(21日)略反彈升約0.1%。周四(22日)早段高見78.1港元後倒跌。公司將於周五(23日)公布中期業績，有券商預期次季以固定匯率計算，新業務價值增長17%，維持「買入」投資評級，目標價91元。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金在友邦公布業績前傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約1,670萬元資金流入，為同期第二多資金流入的個股認股證相關資產。



投資者如看好，可考慮以行使價77至86元作為篩選認購證的條件，篩選當中的中年期產品後，可留意槓桿較突出的友邦購證(22254)，行使價82.87元，2019年11月12日到期，實際槓桿12.9倍，行使價77至86元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



貼價的選擇可留意價外幅度約4%，年期約兩個月的高敏感度友邦購證(19697)，行使價79.93元，2019年10月28日到期，實際槓桿13.4倍，貼價高敏感度認購證。



高槓桿的選擇可留意價外幅度約13%，年期約3個月的價外友邦購證(21066)，行使價86.91元，2019年11月22日到期，實際槓桿13.4倍，價外、6隻類近條款產品中，槓桿最高。



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