恒安國際半年少賺3%　中期息1元人民幣

恒安國際(01044)公布，截至6月底止6個月錄得股東應佔溢利約為18.77億元人民幣(下同)，按年倒退3.55%，每股基本盈利1.578元，派中期息1元。



受惠於紙巾業務銷售保持快速的增長，以及其他業務收益增長所帶動，上半年集團的收入按年升約6.3%，至約107.76億元。經營利潤跌約0.9%至約26.58億元。衛生巾業務銷售下跌約4.6%至約30.75億元；紙巾業務收入上升約7.4%至約54.6億元；紙尿褲業務收入約為7.5億元，降幅收窄至約7.4%。



展望下半年，全球經濟增長仍面對很多不確定因素，貿易摩擦持續及地緣政治風險升溫，將不利於投資及消費信心，加劇金融市場波動，集團將密切注視外圍因素對進口木漿及石油化工產品價格的影響。隨着中國經濟結構持續優化，國民消費升級提質，不斷釋放民眾日益增長及精細化的消費需求，將長遠促進個人衛生用品的市場走向高質量發展。



集團預期，木漿價格將於下半年低位運行，可望緩解公司成本壓力，進一步改善毛利率。



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