【午市重點睇】人民幣回落　美匯高見98.3

●亞洲市，人民幣回落，在岸、離岸價分別低見7.0763及7.0872；美匯指數一度彈上98.301；圓匯報106.45；歐元、英鎊報1.108及1.212。港匯弱見7.8447。金價守1,501美元，布油報60.18美元，紐油報55.67美元。道指期貨跌16點。



●港股倒跌，恒生指數半日跌229點或0.87%，報26,040點。https://bit.ly/2KMPXwP

-港股大鑊！分析料藍籌公司盈利勢創十年最大跌幅。

-異動股：績後大行唱淡，比亞迪挫7%險守40元。

-異動板塊：汽車股逆市突圍，吉汽急升6%。

-績後獲大行護航，新秀麗漲14%。

-港股格局：許繹彬籲留意5G概念股。



●【即市分析】

-中資電訊股憑咩翻身？https://bit.ly/2ZoXf1Q

-吉汽未到撈底之時。https://bit.ly/30mFUE4



●A股快報：滬深三大指數半日收市齊向下。https://bit.ly/2L2nhii



●亞洲股市：日股中段反覆向下。https://bit.ly/2L3L8hy



●公司業績：

-融創中國半年多賺61%，不派中期息。



●港元拆息︰1個月降至1.93厘。



●人民幣兌每美元中間價為7.0490，較上日開市價下調57點子。



●人行逆回購600億元人民幣，淨投放300億元人民幣。



●澳航：香港航班需求急跌10%，轉飛小型機應對。



●日本8月製造業PMI升至49.5，連續4個月處收縮區間。



●冧價潮！粉嶺名都失守五球，灝景灣兩個月減120萬元。



●比特幣曾跌穿1萬美元關，最新仍挫逾5%。



●高盛交易部門大手招聘IT程式員，搞乜冬冬？



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