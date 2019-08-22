【午市重點睇】人民幣回落 美匯高見98.3
●亞洲市，人民幣回落，在岸、離岸價分別低見7.0763及7.0872；美匯指數一度彈上98.301；圓匯報106.45；歐元、英鎊報1.108及1.212。港匯弱見7.8447。金價守1,501美元，布油報60.18美元，紐油報55.67美元。道指期貨跌16點。
●港股倒跌，恒生指數半日跌229點或0.87%，報26,040點。https://bit.ly/2KMPXwP
-港股大鑊！分析料藍籌公司盈利勢創十年最大跌幅。
-異動股：績後大行唱淡，比亞迪挫7%險守40元。
-異動板塊：汽車股逆市突圍，吉汽急升6%。
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●【即市分析】
-中資電訊股憑咩翻身？https://bit.ly/2ZoXf1Q
-吉汽未到撈底之時。https://bit.ly/30mFUE4
●A股快報：滬深三大指數半日收市齊向下。https://bit.ly/2L2nhii
●亞洲股市：日股中段反覆向下。https://bit.ly/2L3L8hy
●公司業績：
-融創中國半年多賺61%，不派中期息。
●港元拆息︰1個月降至1.93厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0490，較上日開市價下調57點子。
●人行逆回購600億元人民幣，淨投放300億元人民幣。
●澳航：香港航班需求急跌10%，轉飛小型機應對。
●日本8月製造業PMI升至49.5，連續4個月處收縮區間。
●冧價潮！粉嶺名都失守五球，灝景灣兩個月減120萬元。
●比特幣曾跌穿1萬美元關，最新仍挫逾5%。
●高盛交易部門大手招聘IT程式員，搞乜冬冬？
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