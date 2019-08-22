【高盛推介】留意高槓桿吉汽比亞迪輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股周四(22日)早段個別發展。吉利汽車高開約0.7%後升幅擴大，早段最高見11.8港元。公司周三(21日)公布截至6月底止中期業績，營業額475.59億元人民幣，按年跌11.5%。純利40.09億元人民幣，按年跌39.9%。



比亞迪早段高開約0.2%後隨即倒跌，最低見40.1元。公司中期營業額592.15億元人民幣，按年升14.1%。純利14.55億元人民幣，增長203.6%。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署吉汽認購證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約190萬元。認沽證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約100萬元。比亞迪方面，則見過去8個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約150萬元。



投資者如看好吉汽，較貼價的選擇可留意價外幅度約8%，年期約5個月的購證(20926)，行使價12.5元，2020年1月29日到期，實際槓桿4.9倍，較貼價、低面值兼高槓桿。



較高槓桿的選擇可留意價外幅度約13%，年期約4個月的吉汽購證(20208)，行使價13.02元，2019年12月20日到期，實際槓桿6.4倍，3隻類近條款產品中，槓桿最高。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約9%，年期約兩個月的吉汽沽證(22160)，行使價10.48元，2019年10月18日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿。



投資者如看好比亞迪，可留意年期約3個月的低街貨購證(19515)，行使價52.93元，2019年11月22日到期，實際槓桿9.1倍，低街貨兼高槓桿。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。