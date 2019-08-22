融創孫宏斌：下半年基本停止買地

融創中國(01918)董事會主席孫宏斌表示，4月底起已開始嚴格控制投資節奏，下半年沒有訂立購地預算或指標。除非遇到特別好的項目，否則目前仍暫停買地計劃。



談及樓市調控，他稱過去調控措施主要控制需求，現階段則在企業融資及按揭上着手，認為貨幣政策嚴控資金流至房地產行業，中央也不再將房地產當作經濟工具，預料下半年土地市場受影響較大，房屋銷售也受影響，預期樓價不會上漲。



但他指，一、二線城市庫存不多，限價政策仍令一手新樓價較二手低，預料影響較小；三、四線城市近年樓價升得多，供應充足且需求不如一、二線城市，受打擊將會較大。



今年3月業績會上，孫曾表示「前面趕不上，後面也趕不上我們」，無意追趕行業名次。被問到上半年融創銷售排名已跌至第五，他笑稱「排第五也挺好的」。



融創截至6月底止資本負債比率為67.3%，較去年底的59.9%有所上升。公司秘書兼副總裁高曦認為，雖然負債率短期內有所波動，但集團保持充裕的流動性，6月底止手頭現金為下半年到期有息負債442億元人民幣(下同)的逾3.1倍。行政總裁汪孟德補充，長期將負債率降低是集團的主要任務之一。他續指，下半年將有逾420個項目開盤，可售資源預計超過5,700億元，未來會着重經營現金流而非依賴融資。



汪提到，集團去年整合萬達文旅資產包，上半年有兩個文旅城開業，明年將有3個項目開業。期內文旅城營業額佔收入僅1.4%，他預期近年文旅業務貢獻仍然較少，強調是長期投資，要3至5、甚至10年後才見到明顯貢獻。



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