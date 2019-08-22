【專家點評】彭偉新：中興整固後隨時再發力

港股短期仍然會維持反覆的走勢，主因市場仍然繼續觀望中美貿易發展，尤其是恒指在過去幾個交易日大幅反彈，在升近周一的反彈阻力後，動力開始減弱，而且內地經濟增長持續放緩，以及有更多的券商對港股之目標價進行下調，投資者對後市的樂觀情緒亦會逐步降溫，對港股後市亦構成較負面的睇法。



筆者預期，恒指仍然維持在高位徘徊，不過，相信要恒指能升破六月四日低位之機會不會太大。暫時恒指仍然維持在26,000點至26,700點之間水平，若果恒指最後仍然無法升破26,671點的阻力，並回調及跌穿26,000點水平的話，相信恒指繼續延續之前的回調，並以一浪低於一浪的走勢跌向24,540點，甚至更低水平。



個股方面，中興通訊（00763）早前公布上半年業績後表示，現時內地三家電信商共同建構網絡下，可以減省部分的建網費用。這利淡5G設備股，包括中興。不過，由於內地在5G建網仍然處於起步階段，預期仍然有較大的發展空間，尤其是內地將會是未來幾年5G設備的最大消費國，因此，對於5G設備生產商包括中興通訊，仍然是個利好的支持因素。



走勢上，該股股價於去年十月曾跌至10.74元水後，便持續由低位反彈，最高曾升上27.7元才見頂回吐，但股價未有失守250天線，更未有失守整個升浪總升幅的61.8%回調目標。近日股價再度回升，並曾升上24.8元，收復所有移動平均線阻力，若以回調至17.72元的總跌幅之61.8%作為反彈目標水平的話，股價有機會向上升抵23.6元，投資者可以在20.5元水平買入，上望23.6元，收市價跌穿250天線約18.5元必須沽出。



京華山一研究部主管 彭偉新

(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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