【專家樓評】汪敦敬：上車換樓機會處處

突然之間，宏觀的經濟格局及現金流的結構出現了很大的改變。當人人慨嘆香港機場的聲望及效率走下坡時，在8月13日深圳機場的股票升到停板，這告訴我們純以市場學來說，是禍是福其實不全然在於時勢，是在於你當時究竟站在哪一個位置。如果是站在持有深圳機場股份的投資者來說，當時可以說是一個好消息。



果然在8月18日，中央宣佈支持深圳成為建設中國特色社會主義的先行示範區，並指出在深圳工作和生活的港澳居民在民生方面可以享有「市民待遇」，更加認為深圳於本世紀中葉將成為全球的標杆城市！有關改變將大大影響我們未來的投資與生活。



不說政治或中央策略，單以龜兔賽跑來看兩個城市，近年深圳人的而且確比香港人努力很多，所以深圳很應該成為龍頭城市，有關改變亦不會削弱香港人的投資機會，因為機遇仍然存在，只不過角度與時空有了改變。



我們用最基礎的角度去看，筆者問各位一個問題：你認為中國的經濟未來會否愈來愈好？如果會的話，「粵港澳大灣區」應該繼續向好，即使香港因為一些問題而跑慢了、分享少了，筆者相信其他城市會因此分享多了，即是說只要投資、落注的眼光超越香港，變為以整個「粵港澳大灣區」去看，同樣是機會處處。同一原理，香港的上車與換樓問題也可以改變角度去得到解決或改善。



祥益地產總裁 汪敦敬



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