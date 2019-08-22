天倫燃氣：維持今年售氣量增25%指引

以河南省為基地的燃氣分銷商天倫燃氣(01600)日前公布中期業績，今年上半年純利按年增88.07%至4.04億元人民幣(下同)，燃氣銷量按年升22.47%。儘管增速不及早前的全年指引25%，但執行董事馮毅表示維持上述目標不變。



中國石油(00857)早前調高淡季非居民(工商業用戶)的氣價，天倫行政總裁冼振源稱，中石油加價幅度和燃氣分銷商順價(轉嫁及終端用戶)都是「因地而宜」，因為一些三、四線城市天然氣使用普及率比發達的地區為低，售氣毛利不如後者高，因此可調控的空間較小。公司所在地區順價「情況都是比較好」，整體售氣毛利可望保持穩定。



天倫燃氣上半年每立方米售氣毛利按年微跌3.57%至0.54元，惟城市燃氣銷售業務收入在銷量增加下，依然按年增長36.11%至13.94億元，毛利按年增長24.17%至2億元。



冼補充，售氣25%增長中，20個百分點會來自已有用戶，5個百分點會來自併購得來的新用戶。河南省目前經濟不錯，以前是以農業為主，現在已有新的較高端的產業，而且在勞動成本及可利用土地之優勢近年逐漸顯現出來。



馮毅表示，公司今年用於併購的資本開支由7億元，上調至10億元，除了要大幅擴大河南省的市場份額外，亦會加緊併購四川和陝西的燃氣項目。



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