摩比發展：料未來4G及5G長期共存

5G概念股之一的基站天線生產商摩比發展(00947)早前公布中期業績。財務總裁吳倩表示，公司相信未來4G和5G將長期共存，兩者一齊推動流動通訊設備市場之增長，其中5G會用於市中心地區，4G會用於偏遠和農村地區的廣泛覆蓋。



摩比上半年基站射頻子系統(給其他通訊設備商供應部件)業務終於扭轉經營虧損，惟市場關注華為、中興通訊(00763)、諾基亞及愛立信將會自己發展5G天線，對摩比構成的影響。



吳強調，現時在技術和產品類別上可以滿足這些主要設備供應商要求的供應商並不多，持續推出新產品就能保持不錯的售價和毛利。她相信，中國企業有望在5G的關鍵技術取得領先地位，拓闊了海外市場，而摩比與他們有長期合作，每年亦會投放相當於營業額7%至10%的研發開支，為5G時代提高市場份額奠定基礎。



她又提到，摩比正與第三方合作研發的陶瓷介質濾波器(濾波器處於天線與通訊設備其他部分之間，讓特定頻率通過、隔掉干擾訊號，而陶瓷製的體積較小且性能較強)，可望於明年有較大規模出貨量。濾波器的毛利率近期逐步回升，可達到15%至20%。



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