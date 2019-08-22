月內兩預警！大摩：全球經濟衰退風險正高位攀升

本月初，摩根士丹利首席經濟學家Chetan Ahya已警告，倘中美摩擦進一步升級，環球經濟可能在9個月內出現衰退。Ahya最新再響警，指金融條件趨緊引發全球經濟衰退的風險很高，而且正在升高，形容「經濟減速的車輪正在運轉中」。



Ahya表示，該行已一直下調經濟增長預測，強調風險仍明顯偏向下行。他重申，如果貿易緊張氣氛持續升溫，再過9個月就會進入全球經濟衰退，預測全球增長將低於2.5%。



他相信，美國將會是全球經濟增長減速的例外，可是，全球減速的影響已經滲透到美國的經濟數據。如果貿易和關稅阻力不消退，企業投資和其他就業市場指標可能會再進一步下行。「關稅上升可能會加劇壓縮企業利潤和獲利能力，因此企業可能很快進入下一階段，減少招聘。因此，消費者信心在8月受創，明顯是因為宣布了新關稅所致，某程度上亦是導致股市震盪的原因之一。」

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。