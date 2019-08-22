【專家樓評】李志成：銀行上調按息 為加強風險管理？

貿易戰走勢反覆，加上本港社會運動持續，部分發展商採取觀望態度，放慢推盤步伐，不過亦有發展商無懼市況波動，繼續推盤。過去周末荃灣新盤映日灣推售，定價吸引，部分單位折實售價低過400萬元，受到市場追捧，首輪354伙全數即日沽清，為樓市注入強心針，預計銷情將會成為本港發展商部署推盤進度的風向標。



本港社會運動至今已超過兩個月，個別地區的睇樓活動受到影響，令二手交投低位徘徊，不過部分二手業主議價空間漸擴闊，加上居屋攪珠後，預計將有部分向隅客回流二手細價樓市場，對二手表現有支持。



而日前有大型銀行上調按揭利息，由原先最優惠利率(P)減2.75厘改為P減2.65厘，即實質利率2.475厘，加幅為0.1厘，反映銀行對按揭市場的取態轉趨審慎。究其原因，市況波動，大市資金去向未明，銀行需要提升貸款風險管理，所以不如以往進取。



與此同時，上半年銀行之間競爭激烈，爭相推出優惠吸客，邊際利潤下降，但現時樓市成交縮減，遂跟隨大市調整銷售策略。今次按息輕微調升，如果以100萬元按揭貨款及25年還款期計算，每月供款只增加約51元，對供款影響有限，低息環境仍持續，相信對樓市影響輕微。



香港置業行政總裁 李志成

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