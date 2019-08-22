【大行報告】大摩降MSCI香港評級至減持

摩根士丹利發表報告，將MSCI香港和阿根廷評級下調至「減持」，指最近香港發生的事社會件導致該行團隊將香港2019年本地生產總值(GDP)增長預測由1%下調至-0.3%，預示未來香港銀行同業拆息波動將加劇，關鍵行業將受到影響。



在該行的亞太(非日本)及新興市場地區資產配置中，MSCI香港在30個市場中排名降至27，僅高於卡塔爾、馬來西亞和阿根廷。當中，香港的積極風險(Active Risk)因子為負75，較上次報告下跌75點子。



另外，報告又認為，經濟放緩擴大到勞動力市場和消費市場，大摩將2019年第三季至明年上半年全球GDP增長預測降至3%以下，並指金融狀況或面臨非線性收緊，令全球經濟衰退風險上升。



該行指，會認真面對固定收益市場發出的信號，四大工業國(G4)長期國債孳息率均處於歷史低位。該行預期將會有進一步寬鬆政策出台，但預期步伐將會緩慢，尤其中國同時正關注金融穩定改革。

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