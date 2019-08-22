【專家點評】鄧澤堂：港股觀望氣氛仍濃

中華煤氣(00003)早前公布，今年上半年初步中期業績，股東應佔溢利按年下跌19%，中期股息維持派12仙。集團業績遜預期，主要由於今年上半年香港經濟增長放緩，餐飲業煤氣銷售按年下跌，加上香港平均氣溫較去年同期高，影響煤氣銷售。



另外，今年8月1日起，集團調高每兆焦耳的煤氣標準收費1.1仙，實質煤氣費(包括標準收費及燃料調整費)上升4.4%。集團弱勢，可能股價或再下試，要提防風險。



負面消息持續困擾環球投資氣氛，意大利總理辭職，加上英國硬脫歐風險，市場避險意識增加，美國國債受追捧，長期國債對短期國債息差再度收窄，對息差敏感的銀行股受壓，影響美股表現，美股三大指數均錄得跌幅，或稍為對港股表現帶來壓力。



至於港股後市去向如何，還視乎藍籌股業績公布，及美國聯儲局的減息態度。預期港股投資者觀望態度為主，大市短期或於現水平維持上落格局。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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