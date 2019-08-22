天水圍二手居屋一周10宗買賣　新居屋向隅客搶盤

天水圍居屋抗逆市，失落於新居屋抽籤的居二客，急搶平價貨「補數」。祥益蕭嘉偉表示，「每次新居屋攪完珠，居屋市場成交都會增加」。該區過去一周，錄得至少10宗二手居屋買賣，佔8宗為未補價第二市場成交。



他續稱，「其實抽居屋前，天水圍根本無人睇樓，係上星期四(15日)抽完籤，睇樓量比平日多至少1倍」。事實上，部分業主叫價明顯回落，加上去年白居二資格快將到期，都是令交投增加原因。



其中天盛苑F座高層1室，實用面積650方呎，套三房「梗房」間隔，7月初開價620萬港元。有區內公屋綠表客，得知新居屋未能中籤，即洽購上址，議價後僅以512萬元成交，呎價約7,877元。據了解，同面積高層戶去年9月最高賣606.8萬元，高位跌約15.6%。



另一宗天頌苑O座高層12室，實用面積531方呎，大兩房設計，7月中以420萬元放售，剛獲白居二以379萬元購入，呎價約7,137元。蕭指出，同類做價早前達400萬元或以上。



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