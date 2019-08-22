【專家樓評】黃詠欣：點解細價新盤按揭申請爆額？

早兩個月有一個納米新盤成為城中熱話，由於單位銀碼細，絕大部分在600萬元內，最高亦可以做到80%至90%按揭，故此在開售當日已賣出超個300個。但發售後一星期有大型銀行表示其樓花按揭已用盡額度，故不再接受申請，導致市場一度出現恐慌。



首先，為甚麼銀行會出現爆額狀況？由於該新盤比較特別，樓花期及建築期分別為60天及90天，兩者只相差30天，而始終樓花按揭會有一定風險，故此當時各銀行考慮不同的風險因素，到最後只有4間銀行為其提供樓花按揭。即使銀行願意承做樓花按揭，但在風險管理之下，銀行對每個樓盤的樓花按揭都會定一個限額，普遍不多於樓盤樓花的30%，換言之，該新盤每間銀行只能接約90個申請，便可能爆額。



另外，遇到爆額該怎麼辦呢？其實不用過於擔心，筆者跟大家簡單計算一下，假設該新盤售出300個單位，有4家銀行願意承做樓花按揭，若平均分配的話每間銀行可以承接75宗，理應不會出現爆額現象，不過根據經驗，其實很多客戶會同時申請幾家銀行的按揭，假設每個單位的買家都向4間銀行申請按揭，市場上就會出現了1,200個申請了，所以是由於有不少重複申請，才形成短期爆額的現象，待部分買家選定銀行後，相信銀行會陸續再接受申請了。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣



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