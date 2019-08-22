樓價UPDATES︰泓景臺特色戶破頂價1465萬元售

特色單位放盤少有，淡市下繼續破頂，長沙灣泓景臺連天台特色戶，剛以1,465萬元易手，實用呎價21,387元，創屋苑新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣香島5座低層B室，實用面積約845方呎，三房連套房間隔，以月租約33,000元租出，實用呎租約39元，同區客打算由細換大，物色大單位，故承租物業，業主於2018年2月份以約1,889萬元購入，租金回報約2.1厘。



●鰂魚涌逸意居2座中層E室，實用面積為664方呎，兩房間隔，用家以約1,380萬元承接，實用呎價約20,783元，原業主於1997年11月以約910.8萬元購入，帳面獲利約469.2萬元，升值約52%。



●北角君悅華庭低層A室，實用面積約399方呎，一房間隔，外望樓景，日前獲買家以720萬元承接，實用呎價約18,045元，原業主在2016年8月，以約585萬元買入，持貨3年，SSD鬆綁即轉手，帳面升值約135萬元或約23%。



●灣仔壹環高層G室，三房連多用途房間隔，望馬場景，實用面積約856方呎，以約58,000元放租兩個月，獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以57,000元租出，實用呎租約66.6元，租客為內地客。



●上環My Central低層F室，實用面積679方呎，屬兩房連主人套房間隔，以月租46,000租出，實用呎租68元，外籍租客心儀單位所處地段，方便上班。



●西半山星鑽低層F室，實用面積392方呎，一房間隔，望樓景，以950萬元易手，實用呎價24,235元，原業主於2015年2月以797萬元買入，持貨4年，帳面獲利153萬元，單位升值19%。



●西半山穎章大廈中層A室，實用面積1,116方呎，套三房間隔，月租40,500元，實用呎租36.3元。



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九龍區



●長沙灣泓景臺8月暫錄3宗成交，實用呎價因錄得1宗連天台特色戶成交拉高至18,745元，成交為2座極高層單位，實用面積685方呎，套三房間隔，另設467方呎天台，上月開價1,600萬元，終以1,465萬元易手，實用呎價21,387元，創屋苑新高，買家為外區換樓客，原居於新界區，為方便小朋友於市區上學，決定遷往九龍區。



●西南九龍匯璽II第3A座中高層D室，兩房間隔，望海景，實用面積約535方呎，業主以約32,000元放租約兩星期，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以30,000元租出，實用呎租約56.1元。



●大角咀利奧坊‧曉岸1座高層J室，實用面積約249方呎，一房連開放式廚房間隔，原業主開價630萬元放售，累減30萬元或約5%，以600萬元交吉易主，實用呎價約24,096元。



●旺角SKYPARK中層D3室，實用面積約310方呎，開放式設計，原叫價670萬元，減價62萬元或約9.3%，以608萬元沽出，實用呎價約19,613元，原業主約於2016年6月以約499.8萬元購入，持貨3年SSD鬆綁即轉手，帳面獲利108.2萬元，升幅約22%。



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新界區



●東涌藍天海岸2座低層A室，實用面積約804方呎，套三房連工作室間隔，外望海景，獲租客以22,000元承租，實用呎租約27元。



●葵涌居屋悅麗苑A座中層1室，實用面積421方呎，兩房間隔，兩組買家同日睇樓後感滿意，爭相認購，終以522萬元易手，實用呎價12,399元，買家為長沙灣街坊，目標入市600萬元以下放盤，是次遇上心水戶快速拍板入市，原業主於1978年以9.46萬元購入，升值54倍。



●元朗YOHO Town及YOHO MIDTOWN本月共錄得5宗成交，維持淡靜，其中YOHO MIDTOWN第2座高層A室，實用面積443方呎，兩房間隔，叫價758萬元，議價後以753萬元易手，實用呎價16,998元。



●屯門豐連2座低層H室，實用面積253方呎，開放式間隔，叫價435萬元，放盤即獲買家洽購，業主願意減價，放盤短短1天，迅速以419萬元沽出，實用呎價16,561元，買家為年輕上車客，原業主於2016年8月以約222萬元買入單位，帳面獲利約197萬元或89%。



●沙田第一城26座低層E室，實用面積約447方呎，三房間隔，月租18,000元獲，實用呎租約40元，業主在2019年5月以約750萬元買入，租金回報率約2.9厘。該屋苑本月暫累錄約13宗租賃成交。



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