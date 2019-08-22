美債息倒掛再現　歐股全線下挫

美國債息曲線再次倒掛，引發市場對經濟前景的恐慌。歐洲股市早段全線下挫，英國富時100指數跌0.4%，報7,171點；德國DAX指數跌0.4%，報11,753點；法國CAC指數跌0.4%，報5,411點。



美國國債孳息率曲線於周三(22日)尾市一度再現「倒掛」，為自8月15日以來再次出現。「倒掛」出現後很快便消失，10年期美債孳息率回升至高於兩年期美債孳息率水平。



個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)的供應商之一、半導體傳感器生產商ams AG收購照明器具生產商Osram Licht的計劃有新進展，前者股價挫2.1%，後者股則升升近2%。



荷蘭油服公司Boskalis上半年淨利潤為130萬歐元，遠低過市場預期，其股價挫6.5%。丹麥醫療器材公司Ambu公布季績後股價亦大跌17.8%。



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